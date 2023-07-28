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L.L.Bean × flowfold 別注 コラボ
定価22000 新品 本物 HUNTER 靴 ブーツ JP24 190
2,3回トータル1時間程履きました。ソールの汚れ、紐で擦れてワッペンのハゲはありますがそれ以外はきれいな状態です。
【新品未使用】HUNTER リファインド クリーパー ネオチェルシー 23cm
カラー:ネイビー、ターコイズブルー、限定カラー
ボッテガヴェネタ パドルブーツ 38
サイズ:23.0（大きめです。普段23〜23.5の私が履いて2センチ近く余裕があります）
MONCLER レインブーツ
商品の情報
商品のサイズ
23cm
ブランド
エルエルビーン
商品の状態
未使用に近い
AIGLE レインブーツ MS JULIETTE BOT 38 24cm
REI様専用
ハンター【23.0】HUNTER リファインド ミッド ヒール グロス 長靴
THE NORTH FACE Base Camp Bootie Lite2 23
HUNTER ハンター レディース オリジナル チェルシー レインブーツ
HUNTER ORIGINAL BACK ADJUST
L.L.Bean × flowfold 別注 コラボ2,3回トータル1時間程履きました。ソールの汚れ、紐で擦れてワッペンのハゲはありますがそれ以外はきれいな状態です。カラー:ネイビー、ターコイズブルー、限定カラーサイズ:23.0（大きめです。普段23〜23.5の私が履いて2センチ近く余裕があります）
商品の情報
商品のサイズ
23cm
ブランド
エルエルビーン
商品の状態
未使用に近い
本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ
375
39分钟前
本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ
¥
14,800
¥
12,580
(税込) 送料込み
8
8
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長靴/レインシューズ
L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
019095261433f2
1463
本人確認済
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コメント (8)
本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ
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