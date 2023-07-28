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本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ

商品の説明

L.L.Bean × flowfold 別注 コラボ
定価22000 新品 本物 HUNTER 靴 ブーツ JP24 190
2,3回トータル1時間程履きました。ソールの汚れ、紐で擦れてワッペンのハゲはありますがそれ以外はきれいな状態です。
【新品未使用】HUNTER リファインド クリーパー ネオチェルシー 23cm
カラー:ネイビー、ターコイズブルー、限定カラー
ボッテガヴェネタ　パドルブーツ　38
サイズ:23.0（大きめです。普段23〜23.5の私が履いて2センチ近く余裕があります）

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商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドエルエルビーン
商品の状態未使用に近い

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L.L.Bean × flowfold 別注 コラボ2,3回トータル1時間程履きました。ソールの汚れ、紐で擦れてワッペンのハゲはありますがそれ以外はきれいな状態です。カラー:ネイビー、ターコイズブルー、限定カラーサイズ:23.0（大きめです。普段23〜23.5の私が履いて2センチ近く余裕があります）

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドエルエルビーン
商品の状態未使用に近い

本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ

39分钟前

本命ギフト L.L.Bean エルエルビーン flowfold ワークブーツ ビーンブーツ 長靴/レインシューズ

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