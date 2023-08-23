珍しい 新品 ENFOLD DRAPE SLEEVE SHIRT 白 38 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

今年3月にオンラインで購入しました。
ピンクハウス テディベア 100th 2点セット
FLORENT（フローレント） ブラウス
ヴィンテージプラダ ノースリーブブラウス
サイズ38
【完売品】NOBLE ケープフリルブラウス サックスブルー
素材(エンフォルド定番のPEツイルです)
todayful Organdy Embroider Tops
詳細は5枚目画像をご確認ください。
united tokyo【石原さとみ着用】レイヤーサテンブラウス
美品 アナイ エンブロイダリーラッフルブラウス 38
クローゼット内でハンガーに吊った状態で保管しておりますが、コンパクトに畳んでの発送となりますのでご了承ください、よろしくお願いいたします。
heve バブリーブラウス ホワイト 未試着
【美品】ソブ-Sov.-シアーニットブラウス サイズS
品番 300GS230-1340
新品ba&sh スウェット ラインストーン バッシュ
カラー WHITE
SNIDEL ボリュームギャザーフリルオフショルブラウス DGRY ダークグレー
定価 28,600円
新品【SEVEN TEN】セブンテン ミホカワヒト レモンプリント ブラウス M
タグはありません。
ツルバイマリコオイカワ Primavera レースブラウス トップス
LOULOU WILLOUGHBY イエローフラワー ブラウス＆スカート
お袖がかわいいデザインで、着用画像のようにレイヤードスタイルも楽しめると思います。
BROCK COLLECTION
bluelea ジャガードブラウス
お値下げは不可とさせて頂きます。
machatt マチャット ヨークボリュームブラウス
um様ご専用☆Dries van noten 2006春夏 コットン ブラウス
⚠️お手数ですが、ご購入前にコメントください。
SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO プリント ブラウス S
新品タグ付き Theory ノースリーブブラウス ブラック
#enfold
【新品 タグ付き】マルニ レディース半袖シャツ ホワイト サイズ40
#エンフォルド
【⠀ナガナガチーズ様専用 】 / pas de chat ドット
2020 美品マーガレットハウエル☆シアーコットン ショールカラーシャツ1グレー
色···ホワイト
nagonstansナゴスタンス チェックストライプシャツドッキング
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|エンフォルド
|商品の状態
|新品、未使用
ベイジBEIGE, 2 NIORT カットソーブラウス
LEONARD 美品 カットソー 花柄 総柄 フラワー リボン
リグリーム プリーツペプラムトップス ネイビーS
※正規品※タグ付き CLANE MESH FORM SLEEVE BLOUSE
今年3月にオンラインで購入しました。サイズ38素材(エンフォルド定番のPEツイルです)詳細は5枚目画像をご確認ください。クローゼット内でハンガーに吊った状態で保管しておりますが、コンパクトに畳んでの発送となりますのでご了承ください、よろしくお願いいたします。品番 300GS230-1340カラー WHITE定価 28,600円タグはありません。お袖がかわいいデザインで、着用画像のようにレイヤードスタイルも楽しめると思います。お値下げは不可とさせて頂きます。⚠️お手数ですが、ご購入前にコメントください。#enfold#エンフォルド色···ホワイト
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|エンフォルド
|商品の状態
|新品、未使用