珍しい 新品 ENFOLD DRAPE SLEEVE SHIRT 白 38 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

今年3月にオンラインで購入しました。

ピンクハウス テディベア 100th 2点セット



FLORENT（フローレント） ブラウス



ヴィンテージプラダ ノースリーブブラウス

サイズ38

【完売品】NOBLE ケープフリルブラウス サックスブルー

素材(エンフォルド定番のPEツイルです)

todayful Organdy Embroider Tops

詳細は5枚目画像をご確認ください。

united tokyo【石原さとみ着用】レイヤーサテンブラウス



美品 アナイ エンブロイダリーラッフルブラウス 38

クローゼット内でハンガーに吊った状態で保管しておりますが、コンパクトに畳んでの発送となりますのでご了承ください、よろしくお願いいたします。

heve バブリーブラウス ホワイト 未試着



【美品】ソブ-Sov.-シアーニットブラウス サイズS

品番 300GS230-1340

新品ba&sh スウェット ラインストーン バッシュ

カラー WHITE

SNIDEL ボリュームギャザーフリルオフショルブラウス DGRY ダークグレー

定価 28,600円

新品【SEVEN TEN】セブンテン ミホカワヒト レモンプリント ブラウス M

タグはありません。

ツルバイマリコオイカワ Primavera レースブラウス トップス



LOULOU WILLOUGHBY イエローフラワー ブラウス＆スカート

お袖がかわいいデザインで、着用画像のようにレイヤードスタイルも楽しめると思います。

BROCK COLLECTION



bluelea ジャガードブラウス

お値下げは不可とさせて頂きます。

machatt マチャット ヨークボリュームブラウス



um様ご専用☆Dries van noten 2006春夏 コットン ブラウス

⚠️お手数ですが、ご購入前にコメントください。

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO プリント ブラウス S



新品タグ付き Theory ノースリーブブラウス ブラック

#enfold

【新品 タグ付き】マルニ レディース半袖シャツ ホワイト サイズ40

#エンフォルド

【⠀ナガナガチーズ様専用 】 / pas de chat ドット



2020 美品マーガレットハウエル☆シアーコットン ショールカラーシャツ1グレー

色···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エンフォルド 商品の状態 新品、未使用

今年3月にオンラインで購入しました。サイズ38素材(エンフォルド定番のPEツイルです)詳細は5枚目画像をご確認ください。クローゼット内でハンガーに吊った状態で保管しておりますが、コンパクトに畳んでの発送となりますのでご了承ください、よろしくお願いいたします。品番 300GS230-1340カラー WHITE定価 28,600円タグはありません。お袖がかわいいデザインで、着用画像のようにレイヤードスタイルも楽しめると思います。お値下げは不可とさせて頂きます。⚠️お手数ですが、ご購入前にコメントください。#enfold#エンフォルド色···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エンフォルド 商品の状態 新品、未使用

nagonstansナゴスタンス チェックストライプシャツドッキングベイジBEIGE, 2 NIORT カットソーブラウスLEONARD 美品 カットソー 花柄 総柄 フラワー リボンリグリーム プリーツペプラムトップス ネイビーS※正規品※タグ付き CLANE MESH FORM SLEEVE BLOUSE