ご拝見ありがとうございます。

HYKE Edition 別注

PARTEX GEN2 JACKET

希少サイズ2

サイズ 2

カラー ブラック

使用回数 試着のみ

タグあり

ほぼ新品の状態です。

即完売となった別注アイテムです!

「U.S.ARMY ECWCS GEN2」からインスピレーションを得てデザインされたハイクのパデッドコートをショート丈に変更。防水性、透湿性に優れた「PERTEX SHIELD」素材を使用した。内側には中綿も備わっているため保温性が高く、悪天候にも対応できるよう襟部分にはフードが収納されている。

お値引き歓迎です!

お気軽にお申し付けください!!

よろしくお願いします!

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハイク 商品の状態 未使用に近い

