【良品】ルイヴィトンのキュートなエピレザーリヴィエラハンドバッグです。

ビジネスにもピッタリなブラックのカラーが魅力で、愛らしいデザインが目を引きます。

使い勝手も抜群で、可愛らしさと実用性を兼ね備えたブリーフケースです。

ビジネスシーンでさりげなく輝きたい方にぴったりのアイテムです。

◆ブランド

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

(エピ リヴィエラ)

M48182

ハンドバッグ ビジネスバッグ ブリーフケース

◆ランク

【良品】一般的な使用感のある中古品

バッグ持ち手近く汚れあります。

バッグ内部劣化ありますが目立った傷や破れはありませんのでまだまだお使いいただけます!

状態は写真より確認お願い致します。

◆カラー

外:ブラック

金具:シルバー

◆サイズ

外寸法

高さ約28cm 幅約36cm 奥行約16cm

多少の誤差はご承知ください

◆素材

外:レザー

◆付属品

ありません

◆ブランドリユースについて

細心の注意を払って出品・保管しておりますが、あくまで自宅保存のため「リユース品」にご理解いただけると幸いです。

◆購入先

真贋確認済みのみ扱っている古物商許可済みのブランドリユース専用卸業者。

(私自身も古物商許可を取得しております)

万が一偽物・コピー商品が確認された場合、着払いににて素早く返品承ります。

◆発送

可能な限り24時間以内発送いたします。

大切なお品物を型崩れしないように梱包し、防水対策を行い、丁寧に発送させていただきます。

ランク説明

【新品未使用】

【未使用】未使用、未使用に近い中古品

【極美品】使用感の少ない綺麗な中古品

【美品】やや使用感があるが綺麗な中古品

【良品】一般的な使用感のある中古品

【セール品】傷や汚れ等のダメージが多い中古品

Y5159D50

カラー···ブラック

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

