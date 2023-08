snowpeak スノーピーク

☆雪峰苑(1回のみ使用、鉄板シーズニング済)

☆フラットバーナー(1度点検の為点火のみで未使用)

☆上記2点とOD缶2本が綺麗にシンデレラフィット収納出来る、バンドック ギアケースもお付けします(^^)♪

しかも新品購入したばかりの美品☆

以上の大変お買い得な3点セットです♪

大変綺麗ではございますが、あくまで中古品ですので、多少の汚れやスレ等ご理解出来る方宜しくお願い致します。

他にもスノーピーク のエクステンションIGTテーブルやキャンプ用品を出品しておりますので、宜しければご覧下さい(^^)♪

※商品のバラ売は考えておりません。

【雪峰苑詳細】

商品の寸法 25D x 36W x 17.5H cm

燃料タイプ ガス

商品寸法 (長さx幅x高さ) 25 x 36 x 17.5 cm

【サイズ】250×360×175mm(ホース・器具栓含まず)/【総重量】5kg(グリドル2.7kg)

【出力】1,700kcal/h/【メーカー品番】GS-355/【燃焼時間】GP-500GR(180分)/GP-250GR(90分)

【専用ガスカートリッジ】GP-500GR/GP-500SR/GP250GR/GP250SR

【素材】本体:ステンレス・ブラス・亜鉛ダイカスト・樹脂/水皿:スチール(ホーロー仕上げ)/グリドル:鋳鉄(シリコン耐熱塗装)

【セット内容】バーナー本体、グリドル、水皿、収納ケース、結束用バンド

【フラットバーナー詳細】

材質 アルミニウム

商品の寸法 41L x 27W x 11H cm

電源 ガス式

最大エネルギー出力 3.5 Kilowatts

商品の重量 1.9 キログラム

重量:1.9kg(収納ケースを除く)

対応鍋径:Φ23cm以下/ダッチオーブン使用不可

材質:ステンレス、ブラス、アルミ、スチール、樹脂

出力:3,000kcal/h

サイズ:270×410×110mm(ホース、器具栓を除く)

【BUNDOKギアケース詳細】

色 ブラウン

材質 ポリエステル

留め具タイプ ファスナー

パターン 単品

サイズ:約420×300×300mm

材質:本体/ポリエステル・発泡ポリエチレン 底部/ポリ塩化ビニル(防水)

重量:約1.5kg

仕様:折りたたみ収納可(収納時/約420×300×10mm)・間仕切り2枚付

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

