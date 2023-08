オススメするポイント☆

★綺麗に背景をぼかせる★

★プロテクター付き★

★人気の単焦点レンズ★

☆選ばれる理由☆

★送料無料★

★安心の一ヶ月保証★

☆単焦点ならではのボケ味が楽しめるコンパクトなレンズ☆

「背景をぼかし被写体を目立たせたい」

初心者の方でもプロのような写真が撮れ、

一つは持っておきたい単焦点レンズです!

【コンディション】

レンズないチリはございますが、

撮影に影響はなく

カビや曇りなく動作良好です♪

【付属品】

・レンズ本体

・フロントキャップ

・リアキャップ

・プロテクター

さらに、、、

今回、購入特典といたしまして、

レンズクリーナー2枚を

プレゼントします!!

【出品者コメント】

あなたのこれからの出会いや思い出に残る

カメラ選びにぜひ、ご協力させてください。

気持ちがいいお取引を心がけています。

どうぞ、お気軽にコメントくださいませ。

最後までご覧いただきありがとうございます。

【対応機種】

P1 E-P2 E-P3 E-P5

E-PL1 E-PL2 E-PL3 E-PL5 E-PL6 E-PL7 E-PL8 E-PL9 E-PL10

OM-D

E-M10 E-M5 E-M1

E-PM1 E-PM2

G1 G2 G3 G5 G6 G7

GX1 GX7 GX8

GM1 GM5

GH1 GH2 GH3 GH4

GF1 GF2 GF3 GF5 GF6 GF7 GF9 GF10

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

