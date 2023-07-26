【SEAL限定商品】 オークベイ PRINT 半袖 フットボール ジャージ グリーン XXXL シャツ

Oakbay Fits オークベイ PRINT JERSEY 半袖 フットボール ジャージ (グリーン) [並行輸入品]

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1994年スタートしたOakbay Fits。 90年代の黄金期にThe Roots、Dr.Dre、Notorious BIG、Snoop Dogg、Tyrese、Richie Rich、E Rule、Souls Of Mischief、etc..等 のレジェンド達も袖を通した、 知る人ぞ知るウエストコースト産ストリートブランド!!

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Oakbay Fits PRINT JERSEY 半袖 フットボール ジャージです！

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サイズ

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3XL(総丈)79cm/(身幅)63cm/(袖丈)24cm/(身幅)59cm/

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サイズ寸法に関しまして、平置き計測のため多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

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※ご注意※

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※デッドストック品につき、新品未使用品でございますが、長期在庫、長期展示や経年劣化等の理由により、若干の汚れ、ダメージ、色落ち、日焼け等がある場合がございます。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 新品、未使用

Oakbay Fits オークベイ PRINT JERSEY 半袖 フットボール ジャージ (グリーン) [並行輸入品]1994年スタートしたOakbay Fits。 90年代の黄金期にThe Roots、Dr.Dre、Notorious BIG、Snoop Dogg、Tyrese、Richie Rich、E Rule、Souls Of Mischief、etc..等 のレジェンド達も袖を通した、 知る人ぞ知るウエストコースト産ストリートブランド!!Oakbay Fits PRINT JERSEY 半袖 フットボール ジャージです！サイズ3XL(総丈)79cm/(身幅)63cm/(袖丈)24cm/(身幅)59cm/サイズ寸法に関しまして、平置き計測のため多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※ご注意※※デッドストック品につき、新品未使用品でございますが、長期在庫、長期展示や経年劣化等の理由により、若干の汚れ、ダメージ、色落ち、日焼け等がある場合がございます。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 新品、未使用

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