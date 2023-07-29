古典 SIM MAX 4UT　22°スチールシャフト クラブ

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商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

ほとんど使用しなかった為出品します。テーラーメイド SIM MAX UT スチールシャフトになります。ユーティリティに関わらず、アイアンのように打ちたい方にスチールシャフトをオススメします。練習場で使用しました。使用頻度が少なかったので比較的状態は良いです。値下げ交渉はご遠慮ください。種類···ユーティリティシャフト:KBS MAX S/85付属品:純正ヘッドカバー利き手···右対象···メンズ#ユーティリティ#テーラーメイド#SIM

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

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