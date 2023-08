お手軽価格で贈りやすい かがくるBOOKシリーズなど40冊セット その他

「火山のサバイバル」

「水不足のサバイバル」

「湿地生物のサバイバル」

「アマゾンのサバイバル」

「地震のサバイバル」

「ナイトサファリのサバイバル1巻、2巻」

「地中世界のサバイバル1巻、2巻」

「人体のサバイバル1巻、3巻」

「自然史ミュージアムのサバイバル1巻、2巻」

「恐竜世界のサバイバル1巻」

「ジャングルのサバイバル1巻、8巻、9巻」

「激流のサバイバル」

「エネルギー危機のサバイバル1巻、2巻」

「鳥のサバイバル1巻、2巻」

「AIのサバイバル1巻」

「深海のサバイバル」

「竜巻のサバイバル」

「異常気象のサバイバル1巻、2巻」

「新型ウィルスのサバイバル1巻、2巻」

「ロボット世界のサバイバル1巻、2巻、3巻」

「忍者世界へタイムワープ」

「江戸時代のサバイバル」

「戦後のサバイバル」

「ヒマラヤのサバイバル1巻」

「干潟のサバイバル2巻」

「ピラミッドのサバイバル1巻、2巻、4巻」

韓 賢東 / ゴムドリco / Hana

各定価: ¥ 1200

以上の40冊セット。カバーなど外観部にややキズ汚れ(写真6〜7)がありますが、中身は全体的にキレイな商品です。

問題なくお読み頂けます。

#乙キッズアイテム #乙学習 #乙教養

#乙サイエンス #乙コミックス

人気学習まんが「かがくるBOOK」シリーズなどの40冊セット。様々なジャンルのひみつに迫ります。

■スペック

商品名:かがくるBOOK ⁉︎シリーズなど17冊セット

レーベル:⁉︎科学漫画サバイバルシリーズ、!?歴史漫画サバイバルシリーズ、タイムワープシリーズ

カテゴリー:学習まんが

発行所:朝日新聞出版

冊数:40冊

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

「火山のサバイバル」「水不足のサバイバル」「湿地生物のサバイバル」「アマゾンのサバイバル」「地震のサバイバル」「ナイトサファリのサバイバル1巻、2巻」「地中世界のサバイバル1巻、2巻」「人体のサバイバル1巻、3巻」「自然史ミュージアムのサバイバル1巻、2巻」「恐竜世界のサバイバル1巻」「ジャングルのサバイバル1巻、8巻、9巻」「激流のサバイバル」「エネルギー危機のサバイバル1巻、2巻」「鳥のサバイバル1巻、2巻」「AIのサバイバル1巻」「深海のサバイバル」「竜巻のサバイバル」「異常気象のサバイバル1巻、2巻」「新型ウィルスのサバイバル1巻、2巻」「ロボット世界のサバイバル1巻、2巻、3巻」「忍者世界へタイムワープ」「江戸時代のサバイバル」「戦後のサバイバル」「ヒマラヤのサバイバル1巻」「干潟のサバイバル2巻」「ピラミッドのサバイバル1巻、2巻、4巻」韓 賢東 / ゴムドリco / Hana各定価: ¥ 1200以上の40冊セット。カバーなど外観部にややキズ汚れ(写真6〜7)がありますが、中身は全体的にキレイな商品です。問題なくお読み頂けます。#乙キッズアイテム #乙学習 #乙教養#乙サイエンス #乙コミックス人気学習まんが「かがくるBOOK」シリーズなどの40冊セット。様々なジャンルのひみつに迫ります。■スペック商品名:かがくるBOOK ⁉︎シリーズなど17冊セットレーベル:⁉︎科学漫画サバイバルシリーズ、!?歴史漫画サバイバルシリーズ、タイムワープシリーズカテゴリー:学習まんが発行所:朝日新聞出版冊数:40冊 商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

