-ご覧頂き、誠にありがとうございます-

ダーマコレクション マフウール

Made in U.S.A.

チェック柄は見かけますが、花柄は非常に珍しいです。

袖口リブ、ポケットありなのもグッドポイントです。

程良くボリューム感もありとても可愛いです☺︎

サイズ表記はSですが、実際はLまたはXLに近いサイズ感です。

都内vintage shopで購入し、試着のみです。

購入当初よりボタンが無い(掲載写真7枚目)ですが、状態は良いです。

古着慣れしている方にオススメです。

used商品となる為、ご理解ある方にお譲り出来たらと思います。プロフィールをご覧になった上でご検討下さい。

質問等ございましたら、コメントにてお待ちしております。

vintage ヴィンテージ used 古着

90s 80s 70s フリンジ フリンジジャケット

paula sweet 花柄ジャケット

itimi nitako cyan rose samaki zig inou shury

otoe santamonica サンタモニカ nico bank

sokkyou 即興 郊外 那由多 kitty

hooked vintage birthdeath malion vintage

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロキエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

