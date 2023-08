直送商品 Leh Wide Track Pants Limited Navy ネイビー スラックス

leh レー の

Leh Wide Track Pants Limited Navy ver

ワイド トラックパンツ 黒 紺 になります

トラックパンツ サイドライン パンツ ジャージ

Leh Wide Track Pants Limited Navy ネイビー



サイドのラインは近年では手に入り辛い55mmの太幅ストライプテープ。現在では生産されていないものをフランスより取り寄せる程の拘りが込められているそうです

ovieというお店別注のネイビーカラーになります

基本色は黒でサイドラインがネイビーです

フロントにジップがありシルエットも変化させることができます

サイズMウエスト(ゴム+紐)74-100cm 股上38cm

股下66cm 裾幅28cm わたり43cm 総丈98cm

完売商品です

needles ニードルスに飽きた人や

他と違うものが欲しい方に非常にうってつけだと思います

個人的にはneedlesよりデザイン好きです

オールシーズン着用可能です

leh レー ATHA BISHOOL crepuscule

dauerbrenner Edwina Horl ETHOSENS

ESSAY KAIKI kujaku My Beautiful Landlet

VOAAOV YANTOR

interim インテリム blurhms ブラームス

branc.ym ブランクワイエム MASU

DAIRIKU ダイリク jieda ジエダ stein シュタイン

JOHN LAWRENCE SULLIVAN sugarhill シュガーヒル

LITTLEBIG リトルビック soshiotsuki ソウシオオツキ

HED MAYNER ヘドメイナー STUDIOUS ステュディオス

HARE ハレ GARDEN ガーデン sunsea サンシー

needles ニードルス ニードルズ yoke ヨーク

メゾンマルジェラ JILSANDER ジルサンダー

MARNI マルニ kolor カラー sacai サカイ TOGA トーガ

AURALEE オーラリー NEPENTHES ネペンテス

NEAT ニート TEATORA テアトラ

DAIWA PIER39

カラー···ブラック

裾···スリット

素材···ジャージ

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···その他

シルエット···ワイド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

