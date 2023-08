パーリーゲイツ ゴルフ スニード ブルゾン ウインドブレーカー ロゴワッペンデザイン

⭕️6サイズ⭕️

もう1枚 仕入れることができました!

⭕️2枚在庫御座います。

■【商品説明】

パーリーゲイツ

サイズ 6サイズ

カラー 濃い ネイビー

素材 ナイロン

ポッケ 左右あり

これからの季節に如何でしょうか。『春、秋、冬』春の雨の日や風が強く肌寒い日に如何でしょうか。

左右にファスナーがあり暑くなってきた時に開けられます。

#PEARLYGATES

#MASTERBUNNYEDITION

#PearlyGates

#MasterBunnyEdition

#パーリーゲイツ

#マスターバニーエディション

#ゴルフ好き

#コンペ景品

#プレゼント

#誕生日

商品の情報 ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 新品、未使用

パーリーゲイツ ゴルフ スニード ブルゾン ウインドブレーカー ロゴワッペンデザイン⭕️6サイズ⭕️もう1枚 仕入れることができました!⭕️2枚在庫御座います。お手数ですが購入前にプロフィールを必ずご覧下さいm(__)m⭕️スムーズなお引き取りをしていますので到着後評価が2日以上遅くなる方は購入後必ずお知らせください。⭕️フォロー割 ゴルフ用品リピーター様はコメント欄でお伝えください。◆ホワイトチアシード除外◆5,000円以下除外■【商品説明】パーリーゲイツ サイズ 6サイズカラー 濃い ネイビー素材 ナイロンポッケ 左右ありこれからの季節に如何でしょうか。『春、秋、冬』春の雨の日や風が強く肌寒い日に如何でしょうか。左右にファスナーがあり暑くなってきた時に開けられます。※納品時から折りたたみシワや数ミリの糸が出ている場合もございますのでご了承ください。※海外モデルになりますので、輸入商品をご理解くださる方のご購入をお願い致します。 出品の商品は並行輸入品になります。アウトレット商品として並行輸入したお品になりす。海外モデルですのでデザインやタグ表記など日本国内の商品と異なります。ご理解頂いた方だけ購入お願い致します。※神経質な方はくれぐれもご購入はご遠慮ください。◆なるべく小さく折り畳んで配送致します。#PEARLYGATES#MASTERBUNNYEDITION#PearlyGates#MasterBunnyEdition#パーリーゲイツ#マスターバニーエディション#ゴルフ好き#コンペ景品#プレゼント#誕生日

