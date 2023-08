【CLANE】

✔️クラネ

DOT JACQUARD OVER SLIT OP

完売していてとても人気だったワンピースです!

さらっとした着心地とヴィンテージライクでシックに着られるドットがとてもかわいく、サイドスリット入りで、パンツやスカートなどとレイヤードして着こなせます。

■カラー

アイボリー

■サイズ

FREE

着丈129

身幅54

■素材

アセテート60%

レーヨン40%

■定価

30,800円

断捨離のため出品します☺︎

✔️ 大きく目立った汚れ、キズ等ございません。新品とは違うので若干の着用感はありますが、美品のレベルでまだまだ綺麗に着用頂けます☺︎

*他にもブランド系、セレクトショップ系多数出品しています!是非のぞいてください☺︎

*割引も行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

*ご購入前にコメントお願いします。

*サイズなどお問い合わせはお気軽にどうぞ☺︎

#fumikauchida #junmikami #roku #6 #ronherman #littlesuzie #holiday #solov #janesmith #perverze #leinwande #mame #hakuji #rito #akiranaka #akaneutsunomiya #tomorrowland #iena #spick&span

お好きな方に

#vintage #dress #fashion #kawaii #cordinate #skirt #ファッション #東京 #おしゃれ #モード #シンプル #かっこいい

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド クラネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【CLANE】✔️クラネDOT JACQUARD OVER SLIT OP完売していてとても人気だったワンピースです!さらっとした着心地とヴィンテージライクでシックに着られるドットがとてもかわいく、サイドスリット入りで、パンツやスカートなどとレイヤードして着こなせます。■カラーアイボリー■サイズFREE着丈129身幅54■素材アセテート60%レーヨン40%■定価30,800円断捨離のため出品します☺︎✔️ 大きく目立った汚れ、キズ等ございません。新品とは違うので若干の着用感はありますが、美品のレベルでまだまだ綺麗に着用頂けます☺︎*他にもブランド系、セレクトショップ系多数出品しています!是非のぞいてください☺︎*割引も行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。*ご購入前にコメントお願いします。*サイズなどお問い合わせはお気軽にどうぞ☺︎#fumikauchida #junmikami #roku #6 #ronherman #littlesuzie #holiday #solov #janesmith #perverze #leinwande #mame #hakuji #rito #akiranaka #akaneutsunomiya #tomorrowland #iena #spick&spanお好きな方に#vintage #dress #fashion #kawaii #cordinate #skirt #ファッション #東京 #おしゃれ #モード #シンプル #かっこいい

