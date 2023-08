■商品について

NIKON ニコン NIKKOR 35-70mm f3.5-4.8 マニュアルフォーカス レンズの出品です。

■外観

外観は、写真の通りに非常に綺麗です。

大きな傷、アタリみられません。

美品でオススメです。

詳細は写真をご覧ください。

■光学

レンズ内、クリアです。カビ、クモリはありません。

■動作

動作確認済です。特に問題はありませんでした。

■付属品

写真に写っている物がすべてです。

■送料

全国一律 送料無料

■返品

初期不良対応と致しまして説明文記載以外の不具合で動作不良の場合は、(ジャンク品を除く)返金対応させて頂きます。

※商品到着後3日以内のみの対応とさせて頂きます。

それ以外の理由によるお客様都合の返品の場合は、商品代金から落札手数料を除いた金額の返金とさせて頂きます。

またその際の返品送料分はお客様負担となりますのでご了承ください。

■注意事項

・以下 返品対応対象外とし、これら理由による返品はお客様都合によるものと致しますのでご注意ください。

1.微細なチリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、色褪せ、ベタつきなど。

2.巻き上げやヘリコイドの感触、光学系の見えの良し悪し等個人の感覚に属するもの。

3.説明欄に記載していないもの

・フィルムカメラの動作確認はフィルムを入れた撮影確認は行っておりません。

・シャッター速度、露出計の動作確認は速度や指示値の相対的な変化を確認したもので専用装置で正確に測定したものではありません。

・あくまでも中古ですので、完璧を求める方、細かな部分が気になる方は購入をお控え下さい。

#asd09

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品についてNIKON ニコン NIKKOR 35-70mm f3.5-4.8 マニュアルフォーカス レンズの出品です。■外観外観は、写真の通りに非常に綺麗です。大きな傷、アタリみられません。美品でオススメです。詳細は写真をご覧ください。■光学レンズ内、クリアです。カビ、クモリはありません。■動作動作確認済です。特に問題はありませんでした。■付属品写真に写っている物がすべてです。■送料全国一律 送料無料■返品初期不良対応と致しまして説明文記載以外の不具合で動作不良の場合は、(ジャンク品を除く)返金対応させて頂きます。※商品到着後3日以内のみの対応とさせて頂きます。それ以外の理由によるお客様都合の返品の場合は、商品代金から落札手数料を除いた金額の返金とさせて頂きます。またその際の返品送料分はお客様負担となりますのでご了承ください。■注意事項 ・以下 返品対応対象外とし、これら理由による返品はお客様都合によるものと致しますのでご注意ください。 1.微細なチリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、色褪せ、ベタつきなど。 2.巻き上げやヘリコイドの感触、光学系の見えの良し悪し等個人の感覚に属するもの。 3.説明欄に記載していないもの・フィルムカメラの動作確認はフィルムを入れた撮影確認は行っておりません。・シャッター速度、露出計の動作確認は速度や指示値の相対的な変化を確認したもので専用装置で正確に測定したものではありません。・あくまでも中古ですので、完璧を求める方、細かな部分が気になる方は購入をお控え下さい。#asd09

