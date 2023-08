数年前に購入した人気のマリハのネイビーティアードロングスカートです。

2回程使用しましたが汚れやほつれなどは無く、状態はとても良いのでまだまだご使用いただけます。

ウエストが総ゴムなのでストレスフリー。

歩く度に揺れるスカートが大人可愛い感じです。

デザインがシンプルで色味がネイビーなので、どんなトップスにも合わせやすくとても使いやすいと思います。

これからの季節、スニーカーやサンダルに合わせてもオシャレです。

◾️サイズ : 表記なし

総丈100×ウエスト32(cm)

◾️カラー : ネイビー

◾️素材 : 綿100%

◾️仕様 : 伸縮性 なし

ポケット なし

裏地 あり

ウエスト 総ゴム

◾️匿名配送

◾️値下げ不可

※素人による平置き採寸の為、多少の誤差はご了承下さい

※画像は光の当たり方や閲覧環境により、実際色と異なって見える場合がありますので予めご了承下さい

◇注意事項◇

商品状態の確認はしていますが、見落としがある場合もございますので素人による自宅保管ということをご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致します。

送料込みのお値段ですので、値下げ不可でお願いします。

※発送の際は畳んだり圧縮する場合がございますので、その点をご了承いただける方のご購入を宜しくお願い致します。

マリハ ワンピース ティアードスカート

ボーダー MARIHA 草原の虹 旅行 観光

海外 リゾート ディズニー コーデ

ママコーデ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マリハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

