80年代のロボットアニメ"銀河漂流バイファム(VIFAM) "

の当時物Tシャツです!

裾袖シングルステッチです。

着用した記憶ないので、未使用かと思います。

かなり珍しいと思います。

漫画(コミック)、映画(movie)などお好きな方、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

