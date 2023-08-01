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選ぶなら mio様専用です。星のみえるダイアモンドエタニティリング リング

商品の説明

ご成約済みとなりました。
Jewel closet by L&Co.K10ダイヤ ニュアンスラインリング
mio様以外の方のご購入は、ご遠慮下さい。
Tiffany and co. リング パロマ ピカソ

サイズ11 美品　リング

bizarre ビザール のリング★中古品【ヴィンテージ】

国産ベビーアコヤパール　18Kリング

お値下げ！18K アンティークオパールリング

アクアマリン　大粒　リング　プラチナ　ダイヤ

グリーンガーネット 0.877ct ダイヤモンド プラチナ ダイヤ リング 指輪
こちらの指輪は、とても夢のあるダイアモンドを使って作られたお品です。
純金 K24 愛の指輪 リング 指輪 カップルペアリング 999 24金
あいかわらずあきら宝石さんが大好きで、こちらも以前あきら宝石さんの
2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビー
職人であられた小林さんの手作りの
K 18金サファイアダイヤリング中古14号
指輪です。
ヴァンドーム青山　リング

お値下げ！pt900 ダイヤ・サファイアリング　お色濃いです！　美品
少しお値段がお高くなっておりますが、探そうとしても探せないお品物かと思います。
【ブラックオパール/ダイヤ】 リング　12号　K18WG　天然石　アンティーク

【新品同様】ティファニーセッティグ　ダイヤモンド0.49ct Tiffany
当時は242,000円で購入しました。
ルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪
現在はこのお値段では作れないそうです。
アナスイ　干支　ウサギモチーフリング　新品未使用

非加熱サファイアリング　1.73ct　15号
私の知識では説明が難しいので
天然サファイアシルバーリング
以下にあきら宝石さんの説明文を使わせていただきます。
AHKAH アーカー　ヴィヴィアンローズリング　9号

まちゃん様専用 カルティエ ミニラブリング ホワイトゴールド
☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆
SWAROVSKI ニルヴァーナ パープル 55 指輪 リング

K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.24ct
ラウンドモディファイトカットで五角形のテーブルの下にルーペで覗くと小さな⭐︎が全石見える珍しいカットのダイヤモンドです。
♥あーちゃん様専用♥

血赤珊瑚K18リング ダイヤ0.01 14号
5石集まった時は嬉しいですし、指輪が仕上がった時は感動します。
ポメラート　ヌードクラシック　アメジスト

ショーメ　リアンリング最終お値下げ
0.502ct G si2 ガードル刻印
ORK オーク　ダイヤモンドとルビーの18金リング
0.323ct E si2 ガードル刻印
ヨシコクリエーションパンサーブラックリング
0.282ct ベリーライトイエロー　vs1 ガードル刻印
専用です❗大特価❗12.7ミリ❗血赤珊瑚リング　pt900 ソーティング付
0.277ct H si1 ガードル刻印
値下げしました！【Dior指輪】CLAIR D LUNE リング
0.241ct F si1
【みん様専用】K18WGダイヤモンド チェーンリング

K18　天然大粒赤珊瑚リング　サイズ12.5号　10.9g　さんご　サンゴ
ダイヤモンド合計1.625ct
k18WG天然サファイアリング
星がモチーフの指輪ですので一石イエローのダイヤモンドをセットしました。
プラチナ 美品 ハートシェイプ ピンクダイヤモンド リング＊*

レ・エッセンシャル K18WG ダイヤモンド リング ミステリーセッティング
石座はpt900 アームはk18 ゴールドのコンビです。
Van Cleef & Arpels Pt950 ダイヤモンド タンドルモン

シルバー925 天然石リング
段差をつけてセットしていますので一粒一粒がしっかり輝き、ダイヤモンドの輝きが浮かび上がるような作りと横の爪が隣のダイヤモンドと共有爪になっているので爪の数が少なくても強度も十分ありスッキリとした仕上がりです。
照り輝き良し！k18 ダイヤ デザイン リング 4.43g GR1627

牛骨カービング　ターコイズ　シルバーハンドメイドリング
サイズは12号
MARIHA 願い事のリング YGダイヤモンドダスト　#12
最大幅は6.18ミリ
【1カラット 】輝くモアサナイトダイヤモンド　リング　k18ピンクゴールド
アームは1.7ミリです
agate SAOコラボリング
☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆
【希少】ディオール　 リング　指輪　5号　シルバー金具　ロゴ金具　チャーム

モエミスギムラ　ネオヴィンテージ　リング　シルバー　トルマリン
写真および説明文は了解を得て使わせていただいております。
ジャスティンデイビス　リボンリング
宝飾品はすり替え防止のため、返品交換はご遠慮いただいております。
ティファニー ヴィンテージ チューリップリング

ミッシェルクラン リング　MICHEL KLEIN ダイヤ　0.15 Pt900
ラウンドもデフォルトカットダイアモンド
K18 ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 9号 Y02584
エタニティリング

値上げ予定　ミキモト　パール　ダイヤモンド　リング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

カルティエ ラブリング K18 4.3ｇ 8号 1P ダイヤモンド

【美品】Tiffany インフィニティリング ティファニー

✨希少・良品✨Tiffany ノット リング K18 ヴィンテージ 9号

最高品質.プラチナPT 950ダイヤモンドの指輪

ティファニー　リング 2個セット

艶やかで美しい！Pt900 ヒスイ ダイヤ リング 4.04g M1313

天然 インカローズ リング4.1g k18 ^

週末限定！HERMES エルメス ドゥザノー 53(12号) リング

TASAKI サクラゴールド 7.5号
ご成約済みとなりました。mio様以外の方のご購入は、ご遠慮下さい。こちらの指輪は、とても夢のあるダイアモンドを使って作られたお品です。あいかわらずあきら宝石さんが大好きで、こちらも以前あきら宝石さんの職人であられた小林さんの手作りの指輪です。少しお値段がお高くなっておりますが、探そうとしても探せないお品物かと思います。当時は242,000円で購入しました。現在はこのお値段では作れないそうです。私の知識では説明が難しいので以下にあきら宝石さんの説明文を使わせていただきます。☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆ラウンドモディファイトカットで五角形のテーブルの下にルーペで覗くと小さな⭐︎が全石見える珍しいカットのダイヤモンドです。5石集まった時は嬉しいですし、指輪が仕上がった時は感動します。0.502ct G si2 ガードル刻印0.323ct E si2 ガードル刻印0.282ct ベリーライトイエロー　vs1 ガードル刻印0.277ct H si1 ガードル刻印0.241ct F si1ダイヤモンド合計1.625ct星がモチーフの指輪ですので一石イエローのダイヤモンドをセットしました。石座はpt900 アームはk18 ゴールドのコンビです。段差をつけてセットしていますので一粒一粒がしっかり輝き、ダイヤモンドの輝きが浮かび上がるような作りと横の爪が隣のダイヤモンドと共有爪になっているので爪の数が少なくても強度も十分ありスッキリとした仕上がりです。サイズは12号最大幅は6.18ミリアームは1.7ミリです☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆写真および説明文は了解を得て使わせていただいております。宝飾品はすり替え防止のため、返品交換はご遠慮いただいております。ラウンドもデフォルトカットダイアモンドエタニティリング

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商品の状態目立った傷や汚れなし

選ぶなら mio様専用です。星のみえるダイアモンドエタニティリング リング

53分钟前

選ぶなら mio様専用です。星のみえるダイアモンドエタニティリング リング

¥147,500 ¥67,850

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