選ぶなら mio様専用です。星のみえるダイアモンドエタニティリング リング

ご成約済みとなりました。

mio様以外の方のご購入は、ご遠慮下さい。

こちらの指輪は、とても夢のあるダイアモンドを使って作られたお品です。

あいかわらずあきら宝石さんが大好きで、こちらも以前あきら宝石さんの

職人であられた小林さんの手作りの

指輪です。

少しお値段がお高くなっておりますが、探そうとしても探せないお品物かと思います。

当時は242,000円で購入しました。

現在はこのお値段では作れないそうです。

私の知識では説明が難しいので

以下にあきら宝石さんの説明文を使わせていただきます。

☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

ラウンドモディファイトカットで五角形のテーブルの下にルーペで覗くと小さな⭐︎が全石見える珍しいカットのダイヤモンドです。

5石集まった時は嬉しいですし、指輪が仕上がった時は感動します。

0.502ct G si2 ガードル刻印

0.323ct E si2 ガードル刻印

0.282ct ベリーライトイエロー vs1 ガードル刻印

0.277ct H si1 ガードル刻印

0.241ct F si1

ダイヤモンド合計1.625ct

星がモチーフの指輪ですので一石イエローのダイヤモンドをセットしました。

石座はpt900 アームはk18 ゴールドのコンビです。

段差をつけてセットしていますので一粒一粒がしっかり輝き、ダイヤモンドの輝きが浮かび上がるような作りと横の爪が隣のダイヤモンドと共有爪になっているので爪の数が少なくても強度も十分ありスッキリとした仕上がりです。

サイズは12号

最大幅は6.18ミリ

アームは1.7ミリです

☆〜〜☆〜〜 ☆〜〜☆〜〜☆〜〜☆

写真および説明文は了解を得て使わせていただいております。

宝飾品はすり替え防止のため、返品交換はご遠慮いただいております。

ラウンドもデフォルトカットダイアモンド

エタニティリング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

