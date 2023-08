yo BIOTOP Lingerie Long knit dress

size1

Biotop店舗にて購入

着用する機会が減ったため出品致します。

数回着用しホームクリーニングしております。

着用に伴うヨレがワンピースの裾部分に見られます。写真参照。

またワンピース内部縫い目に少しですが

毛玉等ございます。

比較的綺麗な状態ではございますが数回着用していたためご理解ある方のみご購入をお願い致します。

大幅なお値下げはできませんお値下げ交渉致します。

小さく折りたたみ発送致します。

折ジワ等ご了承下さい。

154cmでスニーカーを履かないと地面についてしまいます。ご参考までに。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビオトープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

yo BIOTOP Lingerie Long knit dresssize1Biotop店舗にて購入着用する機会が減ったため出品致します。数回着用しホームクリーニングしております。 着用に伴うヨレがワンピースの裾部分に見られます。写真参照。またワンピース内部縫い目に少しですが毛玉等ございます。比較的綺麗な状態ではございますが数回着用していたためご理解ある方のみご購入をお願い致します。大幅なお値下げはできませんお値下げ交渉致します。小さく折りたたみ発送致します。折ジワ等ご了承下さい。154cmでスニーカーを履かないと地面についてしまいます。ご参考までに。

