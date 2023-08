モールスキンなどフレンチワークでは非常に人気の高いモンサンミッシェル、その中でも非常に貴重なブラックシャンブレーアトリエコートのご紹介になります。通常のアトリエコートと比較してボタンが大きく細身のシルエットが特徴的です。お探しの方は是非。

サイズ

着丈:110cm

肩幅:48cm

身幅:50cm

袖丈:57cm

1900's〜2000's

主にEuro vintageのお洋服を販売しております。

長く大切に着られてきたvintageを是非

・お洋服について

全て古着になります。一度人の手に渡った物ですのでご理解のある方のみご購入お願いします。

破れ、ほつれ、キズ等が見られるものも多くございます。

全商品洗濯によるメンテナンス済みですが汚れや臭いの残るものもございます。

サイズはあくまでも素人採寸になります。

・購入について

お値引き、お取り置き等は一切致しておりません。値引き交渉等のコメントはご遠慮下さい。

・発送について

入金後即日の発送が難しい場合がございます。お急ぎの方はご遠慮下さい。

ベンタイル スペシャル イギリス フランス ビンテージ ヨーロビンテージ French army、ADOLPHE LAFONT ブラックモールスキン black moleskin jacket フレンチ フランス フランス軍 ビンテージ Le mont st Michel フランス軍、フレンチビンテージ、フレンチワークウェア、モールスキン、ブラックモールスキン、モンサンミッシェル、アドルフラフォン、M35、M38、M47、M52、デッドストック、アンコール、ミリタリア、royalnavy、RAF、イギリス軍、ヨーロッパ古着、ラルフローレン、RRL、ミリタリー、ビンテージ、リアルマッコイズ、ナイジェルケーボン 、アナトミカ、フィルソン、エンジニアードガーメンツ、ミリタリービンテージ 、ミリタリー、軍モノ、ヨーロッパビンテージ 、ユーロビンテージ、モーターサイクルコート、モーターサイクルジャケット、elephant skin、smock、NATO グランパ グランパシャツ

WTAPS

フランス軍

アメリカ軍、イギリス軍、フランス軍をはじめ、ドイツ軍、イタリア軍、オランダ軍、ベルギー軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルモンサンミッシェル 商品の状態 やや傷や汚れあり

