商品のご覧悦ありがとうございます。

ご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にコメント下さい。

またご購入希望額が御座いましたらご相談下さい。

【商品説明】

THE TOOLS『A-1 JACKET』です。

【サイズ】

着丈 66

身幅 46

肩幅 44

袖丈 59

【状態】

特段目立った汚れなどは御座いませんが数回着用しております。

【購入方法】

ネットで新品購入

【出品理由】

最近は全く着用しておらず中々着る機会もないため。

【その他】

売り切り希望です。

ご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にコメント下さい。

値段交渉も基本的には承らせて頂きます。

宜しくお願い致します。

#カーコート

#スポーツジャケット

#フライトジャケット

#シングルライダース

#ダブルライダース

#ミリタリー

#A-1

#アビエイター

#アメカジ

#革ジャン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウエアハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品のご覧悦ありがとうございます。ご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にコメント下さい。またご購入希望額が御座いましたらご相談下さい。【商品説明】THE TOOLS『A-1 JACKET』です。【サイズ】着丈 66身幅 46肩幅 44袖丈 59【状態】特段目立った汚れなどは御座いませんが数回着用しております。【購入方法】ネットで新品購入【出品理由】最近は全く着用しておらず中々着る機会もないため。【その他】売り切り希望です。ご興味のある方がいらっしゃいましたらお気軽にコメント下さい。値段交渉も基本的には承らせて頂きます。宜しくお願い致します。#カーコート#スポーツジャケット#フライトジャケット#シングルライダース#ダブルライダース#ミリタリー#A-1#アビエイター#アメカジ#革ジャン

