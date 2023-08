コムデギャルソンオムのセットアップです。

コムデギャルソンオムのセットアップです。AD表記なし 80'sギャルソンのアーカイブです。ヘリンボーン織にごま塩風の柄の生地。迫力たっぷりのダブルブレストにやや細身でシャープなラペル。シルエットはギャルソンらしくゆったりと余裕のあるボックスシルエット。セットアップお探しの方にはおすすめです。⭐︎詳細⭐︎サイズ表記: M ⭐︎カラー: ブラック系 黒⭐︎素材:ジャケット 表地 ウール 100% 裏地 キュプラパンツ同上⭐︎サイズ詳細・ジャケット 着丈 82cm 身幅 55cm 肩幅 45cm 袖丈 60cm・パンツ ウエスト 38cm 渡幅 26cm 股上 30cm 股下 74cm *素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態 :パンツ裾踵部分パッチスレによるほつれあり。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。古着に理解ある方のみ購入お願いします。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号:19226739

