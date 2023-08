★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください

▪️90’s【NIRVANA】VINTAGE TEE



★フォローされてない方に対しては

金額の交渉およびお値引きは致しません

●商品説明

00年代後期

80年代から様々なモチーフで使用される

シャドーマンのTシャツ

希少カラーで即完売の一枚です

●表記サイズ

L

●実寸サイズ(cm)

肩幅:約50

身幅:約53

着丈:約67

袖丈:約22.5

☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください

●カラー

ライトグリーン 緑

●コンディション

目立った汚れやダメージはございません

★★出品中のステューシー

#BUILD_PRIME_STUSSY

★★出品中のTシャツ・ポロシャツ

#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ

★★出品一覧

#BUILD_PRIME_shopping

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明00年代後期80年代から様々なモチーフで使用されるシャドーマンのTシャツ希少カラーで即完売の一枚です●表記サイズL●実寸サイズ(cm)肩幅:約50身幅:約53着丈:約67袖丈:約22.5☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーライトグリーン 緑●コンディション目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー #BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ #BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping

