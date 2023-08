たけし様専用ページです。

たけし様専用ページです。他の方のご購入をご遠慮下さい⭐︎non non dorlワンピース ロングワンピース花柄 レース肩パッド付き裏地付きバックフロント(後ろ)ファスナー記載サイズ 無し【平置きサイズ】身幅 51cmくらい着丈 108cmくらい袖丈 36cmくらい素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい⭐︎一回着用し、洗濯後自宅保管しておりました。目立った傷や汚れはありません。(細かい見落としあったらスミマセン)綺麗な状態だと思います。細かい事が気になる方や神経質な方はご購入をご遠慮下さい⭐︎古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。発送時、押さえ気味に梱包します(圧縮の場合あり)ご了承下さい⭐︎らくらく↔︎ゆうゆう(こちらで変更あり)プロフィールをご覧になってからのご購入を、お願いします⭐︎カラー···ベージュ 柄・デザイン···花柄 レース季節感···春、夏、秋

