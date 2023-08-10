当店の記念日 パイプベッド ロフトベッド シングル 収納棚 デスク付き コンセント付き 棚/ラック

※直接引き取りのみ

23区内限定送料無料 無印良品パイン材ユニットシェルフ中古【TP04123】



送無 ほぼ新品。無印 PAUL HANGER STAND ハンガーラック

保管場所の関係上、解体済(画像4)の状態で屋外で保管しております。最低限の防水は行っていますが、完璧を求める方はご遠慮ください。

収納家具【DEALS-ディールズ-】 フラップ扉2枚タイプ ウォールナット



アンティーク風、味のある家具 mope stacking box

引き取りの際はご希望日に当方の玄関先に配置しておきますので、直接引き取りをお願いいたします。

DREXEL HERITAGE GRAND VILLA キャビネット H323

・埼玉県戸田市

コレクションケース 縦型 ホワイト(アイボリー系) WW 高さ約６０ｃｍ

・アパート4階(エレベーター無し)

地域限定販売 北欧風 LOWYA お洒落なレンジボード＆テレビボード

・面直なし/日時自由

籐 ラタン チェスト 家具 5段 タンス 箪笥 レトロ アンティーク ②

(防犯上20時以降夜間×)

【直接取引限定】無印良品 ユニットシェルフ 各種セット

(即日対応は難しいため前日までに日程をご連絡いただければ幸いです)

IKEA IVAR シェルフユニット フレーム 棚板 バスケット フック

(面直ご希望の方は別途日時要相談)

高さ1100㎜ 13㎜アイアンシェルフ イベント 什器 観葉植物 ラック 棚



vitra ウーテンシロ リプロ カルテル

ご購入希望の方は、コメントをお願いいたします。よろしくお願いいたします。

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<ベッド詳細>

オープンラック 収納 木目調 シンプル 3段 見せる棚 おもちゃ

・3万円ほどで購入

UTEN SILO ウーテンシロ イームズ スペースエイジ カルテル アルテミデ

・写真の赤丸の箇所に傷あり

昭和初期 木製氷冷蔵庫 昔の冷蔵庫リメイク済

画像2、3(使用上問題なし)

★美品・希少★無印良品 ユニットシェルフ ワードローブ パイン材

ベッド部内寸：97×195cm

レトロ 木製 飾り棚 古民家 古家具 食器棚 ガラス 収納棚 小物入れ

本体重量：約46.3kg

鉄脚付古い全面欅引き出し２杯 チェスト北欧風

耐荷重：ベッド120kg

アンティーク 棚 ラック 飾り棚 収納棚 キャビネット チェスト 昭和レトロ

デスク：40kg

大幅値下げ 食器棚 レコード棚 サイドボード 組合せ家具 コイズミ 昭和レトロ

収納棚：20kg

※値下げ可能！直接引渡し！※オクタショーケース 900ワイド



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ロフトベッド パイプベッド シングル コンセント付き デスク付き 収納棚 収納 北欧風 大人用 子供部屋 ハイタイプ スチール 耐震

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

※直接引き取りのみ保管場所の関係上、解体済(画像4)の状態で屋外で保管しております。最低限の防水は行っていますが、完璧を求める方はご遠慮ください。引き取りの際はご希望日に当方の玄関先に配置しておきますので、直接引き取りをお願いいたします。・埼玉県戸田市・アパート4階(エレベーター無し)・面直なし/日時自由 (防犯上20時以降夜間×) (即日対応は難しいため前日までに日程をご連絡いただければ幸いです) (面直ご希望の方は別途日時要相談)ご購入希望の方は、コメントをお願いいたします。よろしくお願いいたします。<ベッド詳細>・3万円ほどで購入・写真の赤丸の箇所に傷あり 画像2、3(使用上問題なし)ベッド部内寸：97×195cm本体重量：約46.3kg耐荷重：ベッド120kgデスク：40kg収納棚：20kgロフトベッド パイプベッド シングル コンセント付き デスク付き 収納棚 収納 北欧風 大人用 子供部屋 ハイタイプ スチール 耐震

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Anna様 専用 スチールラック7点フォッパペドレッティ社 ６翼物干しスタンドスライド式本棚スチールラック 幅120cm 5段 収納ラック キャスター付きD&DEPARTMENT購入 テナント什器 ステンレス ワゴンキャスター付きオークスブックタワーハイタイプL52NAナチュラル仕事用のテーブル 天然木 日本製BA98 MORISHIGE 茶棚 茶箪笥 和家具 飾り棚 伝統工芸 和モダン