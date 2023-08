NIKE(ナイキ)のAIR MAX95(エアマックス95)です。

BLAND BLACK 新品❗Specter Supercrical



AF1 エアフォースワン ‘07

5年ほど前に購入し、数回着用しましたので、使用感は残っています。

【新品】NIKE ナイキ エアマックスアップ AIR MAX UP 25㎝



DIESEL スニーカー 24.5cm 試着のみ美品

しかし目立った汚れ、ほつれなどはなく、ソール部分の汚れだけで、型崩れもなく、十分履きこなせます。

④ 新品【23.5】NIKE AIR FORCE 1 NEXT NATURE



【新品未使用】NEWBALANCE ニューバランス MR530TA 25cm

18,700円で購入しました。

新品 ゲルライドウォーク asics

箱付きです。

【極美品】NIKE×OFF-WHITE WMNS WAFFLE RACER/OW



25《新品》ナイキ エアジョーダン 1 MID GS グレー チェリー

詳細は写真をご覧ください。

ルブタンスニーカー



【24cm】Nike Air Jordan 1 High OG "Taxi"

履く機会が全くなくなってしまったので、出品致します。

Kith × New Balance 992 Kithmas



美品⭐️RUCO LINE アジーレバイルコラインブーツ 24.5cm



にゅ〜ずスニーカー『Sky Blue』限定版



Nike W Air Max 90 スネークスキン エアマックス90

【サイズ】

Reebokクラシック レザー スペシャル プラス



Alexander Lee Chang × VANS FD ERA 24cm

25.0cm

コムデギャルソン×バンズコラボ スニーカー 23cm



★USA!コンバース オールスター C2000 黒 デッド ビンテージ 234★



NIKE アクアリフト ホワイト 25.5cm



Air Force1ナイキ エアフォース1 LE GS オールホワイト

【その他】

Nike WMNS Dunk Low Coconut Milk 23.5cm



ニューバランス スニーカー New Balance 1600/ブルー 24㎝

保管場所にペットはいません。

NIKE WMNS Air Force 1 Shadow Pale Ivory



ニューバランス new balance BB550SWC 23.5cm

気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE(ナイキ)のAIR MAX95(エアマックス95)です。5年ほど前に購入し、数回着用しましたので、使用感は残っています。しかし目立った汚れ、ほつれなどはなく、ソール部分の汚れだけで、型崩れもなく、十分履きこなせます。18,700円で購入しました。箱付きです。詳細は写真をご覧ください。履く機会が全くなくなってしまったので、出品致します。 【サイズ】25.0cm【その他】保管場所にペットはいません。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FiGS様専用ナイキ GO FLYEASE ゴー フライイーズ 新品 カジュアル 25cmコンバース ct70 ハイカットPUMA × ATMOS × BIRDOG × FR2 スニーカー 23.5cmルイヴィトン・スニーカーnew balance ML725AE 24.0㎝ 未使用タグ付き