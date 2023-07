パタゴニアのレベル4ウインドシャツです。

パタゴニアのレベル4ウインドシャツです。米軍の本物です。2006年製。生地は薄手のナイロンです。色はアルファグリーン。襟の中にフードが収納されています。サイズ表記LARGE-REGULAR。着丈79cm/身幅64cm/袖丈(脇~袖先)70cm。着用感がなく、下げ札なしの未使用品と思われます。保管時の汚れ等もなく、とても綺麗です。全く問題なく着ていただけると思います。お探しだった方はぜひ。※念のため画像をよくご覧になってください。ビンテージや米軍衣類にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。ジャケットパーカーコート米軍本物made in usaサバイバルゲームサバゲーpatagoniaR1R2ミリタリーMARSマーズビンテージ古着ビンテージファッションアメカジ米軍実物特殊部隊フリースGEN2GEN3LEVEL3LEVEL4LEVEL5LEVEL6LEVEL7TYPE1TYPE2L4L5L6L7モンスターパーカーマルチカムマーパットECWCSSPECIALゴアテックスネイビーシールズアウトドアキャンプサーフィンオシャレSEKRIウインドシャツゴアテックスジャケットスリングショットディメンションジャケットパタゴニアジャケットスペシャルジャケットパーカーハードシェルソフトシェルNAVY SEALSDEVGRU

