USA製 80s CONVERSE コンバース オールスター

生成りのハイカットです。

80年代前期特有の大きめのサイドステッチ、ボックスロゴ、ソールも十分に残っており、状態良好です。

アッパーには特有のシミ等はありますが、着用に大きなダメージなどもないので、まだまだ着用して頂けます。

-サイズ-

US10/5 ( 29cm アウトソール30.5cm)

※オリジナルBOXは付属しません。ご了承くださいませ。

※注意事項

こちらはデッドストック、中古品、古着、ビンテージにご理解ある方のご購入を宜しくお願いします。

写真では確認しにくいわ細かい擦れ、汚れ等がある場合もございますので、ご了承下さいませ。

即購入歓迎です。

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#converse

#コンバース

#80s

#USA製

#キャンバス

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド コンバース 商品の状態 やや傷や汚れあり

