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格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー

商品の説明

☆全国の皆様宜しくお願い致します。(⁠•⁠‿⁠•⁠)
TOSHIBA VARDIA RD-W300

Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
●極端な値引きには、一切対応致しません!!
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
大容量500GB、Wチューナー搭載ですので
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
2番組同時録画可能です。(⁠•⁠‿⁠•⁠)
TOSHIBA VARDIA RD-W300

Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済

☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
TOSHIBA VARDIA RD-W300
◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
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☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

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◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済

☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
◉クイックスタート設定で一発起動可◎
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載　分解メンテ済
■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

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■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆
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◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ
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◆≪≪付属品≫≫◆
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◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

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商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態やや傷や汚れあり

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☆全国の皆様宜しくお願い致します。(⁠•⁠‿⁠•⁠) ◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!●極端な値引きには、一切対応致しません!!◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で大容量500GB、Wチューナー搭載ですので2番組同時録画可能です。(⁠•⁠‿⁠•⁠)◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎◉クイックスタート設定で一発起動可◎◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ◆≪≪付属品≫≫◆◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

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商品の状態やや傷や汚れあり

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50分钟前

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