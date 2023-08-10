格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー

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☆全国の皆様宜しくお願い致します。(•‿•)
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
●極端な値引きには、一切対応致しません!!
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
大容量500GB、Wチューナー搭載ですので
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
2番組同時録画可能です。(•‿•)
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
TOSHIBA VARDIA RD-W300
◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◉クイックスタート設定で一発起動可◎
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆
TOSHIBA VARDIA RD-W300
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー
◆≪≪付属品≫≫◆
TOSHIBA VARDIA RD-W300
◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(•‿•)
Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
商品の情報
ブランド
シャープ
商品の状態
やや傷や汚れあり
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
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☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
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Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済
☆全国の皆様宜しくお願い致します。(•‿•) ◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!●極端な値引きには、一切対応致しません!!◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で大容量500GB、Wチューナー搭載ですので2番組同時録画可能です。(•‿•)◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎◉クイックスタート設定で一発起動可◎◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ◆≪≪付属品≫≫◆◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(•‿•)
商品の情報
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シャープ
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やや傷や汚れあり
格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー
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格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー
¥
14,800
¥
12,580
(税込) 送料込み
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テレビ/映像機器
DVDレコーダー
☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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出品者
dc2e156e6426a
1002
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格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー
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