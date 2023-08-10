格安新品 ☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付 DVDレコーダー

☆全国の皆様宜しくお願い致します。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

TOSHIBA VARDIA RD-W300



Panasonic DIGA DMR-E250V ダビング機能搭載 分解メンテ済

◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!

☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付



貴重美品 VHS機能搭載SHARP DVDハイビジョンレコーダー

●極端な値引きには、一切対応致しません!!

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◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で

☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

大容量500GB、Wチューナー搭載ですので

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2番組同時録画可能です。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

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☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付

◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。

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◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。

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◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎

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◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎

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◉クイックスタート設定で一発起動可◎

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◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎

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■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。

☆シャープAQUOS《BD-W515》◆W録✦500GB◉動作確認済み◉説明書付



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■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆

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◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ

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◆≪≪付属品≫≫◆

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◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆全国の皆様宜しくお願い致します。(⁠•⁠‿⁠•⁠) ◆値引き交渉は、コメントよりご自分の県名を必ずお知らせ下さい!!●極端な値引きには、一切対応致しません!!◆品名：シャープAQUOSブルーレイディスクレコーダー≪≪BD-W515≫≫2013年製で大容量500GB、Wチューナー搭載ですので2番組同時録画可能です。(⁠•⁠‿⁠•⁠)◆コンパクトサイズで場所をとらず、テレビラックに簡単に収まります。◆テレビとの接続は、HDMI出力端子にて、動作確認済みです。その他の接続は未確認になります。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉録画／再生／予約録画／ダビング等、正常動作確認済みです。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◉BD／DVD【市販ビデオ】再生確認済み◎◉HDD⇒【BD／DVD】ダビング確認済み◎◉クイックスタート設定で一発起動可◎◉EPG番組表からの簡単予約録画可◎■外観は、写真では見えにくいスリキズ、ヨゴレ等があります。■発送はゆうパック◆≪≪送料無料≫≫◆◐沖縄県&北海道地方【着払い】100サイズ◆≪≪付属品≫≫◆◎純正リモコン以下、地デジ録画出来る物は一式揃っています。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

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