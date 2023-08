New Balance 550 "Green"

人気のグリーンとなっています!スニーカーダンクで購入しました。

目立ちはしない程度の小さな汚れが少しあります。しかし状態は良く、まだまだ履いていただけるコンディションです。

買った時に、箱は処分してしまいましたので代わりの箱に入れて発送致します。

メインカラー···グリーン

#newbalance

#newbalance550

#nb550

#ニューバランス

#ニューバランス550

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

