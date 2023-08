#葵の出品中レディースアイテムはこちら

⬛︎コメント

レリアンのカシミヤ100%Pコート(ピーコート)です。優しい肌触り,優れた保温性,世界的な希少性を特徴とし “繊維の宝石” と呼ばれるカシミヤを100%使用した上質なコートです。柔軟性に富んだ手触りで,軽くとても暖かな着心地。

裏地には、滑らかで絹のような光沢のあるキュプラを使用。吸湿性があり,静電気が起きにくいのが特徴で、裏地では高級素材と言われております。 本物のカシミアだけがもつウロコ状の毛並みやツヤ光沢があり一目で質の良いカシミアとわかります御品

Leilian レリアン カシミヤ100% カシミア 9号 チャコールグレー

†

価額交渉歓迎☆

⬛︎ブランド

Leilian

レリアン

⬛︎サイズ(size)

9

肩幅:41cm

身幅:54cm

袖丈:52cm

着丈:72cm

⬛︎素材

表地 カシミヤ 100%

裏地 キュプラ 100%

⬛︎色(color)

チャコールグレー

⬛︎状態

特に目立った傷や汚れは見当たりません。あくまで古着ですので古着にご理解ある方のみ宜しくお願い致しますm(__)m

†

似たような系統の

23区

自由区

組曲 クミキョク

ANAYI

好きな方にオススメです☆

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

