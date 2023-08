最も信頼できる BiSH THE BEST 豪華版　ピザ 邦楽

「BiSH THE BEST」

の超豪華版になります。

特典を取るために開封したので商品自体は空いてないです

届いた段ボールのまま発送します

「BiSH THE BEST」【コンプリートBOX盤】9CD+3Blu-ray+PHOTOBOOK150P

●定価 42900円税込

●パーチーピザBOX仕様(縦横約50㎝)

●150P豪華写真集付属

●「世界で一番綺麗なBiSH」ライブ映像には、BiSHメンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録

BiSH

定価: ¥ 39000

#BiSH #CD・DVD

BiSHピザ

BiSH超豪華版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

