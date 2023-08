昔に海外にて買ったモンクレールのダウンです。

今年新たなダウンを購入したので、

断捨離として出品致しました。

ジッパー部分に多少の傷がありますが

使用上は全く問題ありません。

その他は比較的綺麗かと思います。

写真にて判断下さい。

身長175cm 体重65kgですが、

オーバーサイズ着用できるくらいのサイズ感です。

サイズ1 (M相当ですが大きめです)

購入より年数も経っている為、

安く出品致します。

早い者勝ちです。

かなり安価での出品のため、

大幅なお値下げ等は致しませんのでご理解下さい。

袖丈 : 約 67cm

身幅 : 約 57cm

着丈 : 約 70cm

肩幅 : 約 50cm

(素人採寸ですので誤差はお許し下さい)

圧縮し定形外で送付いたします。

その他の配送の場合は追加でかかりますので

ご理解下さい。

購入後の返品、クレームはない様お願いします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し可)

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

