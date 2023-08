【商品詳細】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュグレー 商品の状態 新品、未使用

【商品詳細】mugler h&mのコレクションより発売されたバイカーパンツになります。光沢感のある織物素材が採用されており、MUGLERならではのツイストシームがフロントとバックに施されています。銀座店にて新品で購入後、試着のみの状態です。カラーはBLACK(黒色)となっていて、サイズは46サイズになっております。こちらの商品は即完したアイテムになっておりその中でも46はゴールデンサイズです。171cmでヒールブーツを履き、レングスも丁度いい感じでした。ファスナーで、シルエットは変えられるため160後半〜175cmくらいの方にオススメです。リラックスフィットのバイカースタイルのパンツになっており、ウエスト部分はスナップボタン留めの持ち出し付きでフロントのジッパーが表から見えるデザインになっています。光沢感のあるブラックにシルバーのジッパーがかなりアクセントになってカッコイイデザインになっています。バックにはエンボス加工のブランドロゴが入っており、サイドにもシルバーのジップポケットがついています。シルエット的にはワイドなシルエットで裾に向かってゆるやかに細くなるテーパードレッグとなっており、裾にもシルバーのジッパーがついています。裾ジッパーの裏には生地が入っているため、ストレートシルエットからフレアシルエットにも変更する事ができます。多少の値段交渉は可能ですが、売れなければ自身で着用させて頂きますので大幅なお値下げは御遠慮ください。タグ付きです。気軽にコメントお待ちしております!

