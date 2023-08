大きい割引 Nikon 標準ズームレンズ‼︎ レンズ(ズーム)

Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor レンズ Nikon デジタル一眼レフカメラ用

Nikon標準ズームレンズになります!

自宅保管、美品です^_^

マウント···ニコンFマウント系

・ブラック B000HJPK0Y

・汎用性の高いハイパワー7.5倍ズームNikkorレンズ。

・Nikonの超低分散(ED)ガラスエレメントは、優れた光学性能を提供します。

・ズーム範囲全体で1フィート近くに焦点を合わせます。

・7枚のブレードの丸いダイヤフラム開口部、フォーカス要素の不具合はより自然に見えます。

・67mmのフィルターアタッチメントサイズ。

【焦点距離】

18-135mm(35mm判換算で約27-202.5mm相当の撮影画角に相当)

【最大絞り】f/3.5-5.6

【最小絞り】f/22-38

【レンズ構成】13群15枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)

【画角】76°~12°

【最短撮影距離】0.45m(ズーム全域)

【絞りの羽根枚数】7枚(円形絞り)

【アタッチメントサイズ】67mm

【大きさ】約73.5mm(最大径)×86.5mm(バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)

【質量(重さ)】約385g

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

