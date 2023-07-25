www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
ナイキ
NIKE CORTEZ BASIC LOS ANGELES "BLACK"
エアジョーダン 5
新品未開封 NIKE AIR JORDAN 1 ZOOM CMFT HARE
" ダーク コンコルド "
【タグ付新品未使用・希少・廃番モデル】アディダス ゴアテックス トレッキング
AJ5 スニーカー 中古品になります。
アディダス エヌエムディー
【はやいもの勝ち❗️】新品未使用品✨ NIKE エアフォース1 アンブッシュ
品番：DD0587-141
ニューバランス CM 1600 EL ダークグレー 26.5cm
NikeDunkLowSP "Veneer/Ugly DucklingPack"
多少の使用感はありますが
NIKE AIR JORDAN1 スモークグレー
まだまだ着用いただけます。
ナイキ エア マックス 90 ミシガン 極人気モデル‼️希少‼️27cm
【箱付き】ニューバランス M1400WC オレンジ/26.5㎝
付属品はありません。
ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー "アルミニウム"
ADIDAS YEEZY FORM RUNNER CINDER 27.5cm
よろしくお願い致します。
28cm NIKE DJキャレド AIR JORDAN 5 RETRO SP
AIR JORDAN 12 RETORO
90’s VANS CHUKKA “LEOPARD” MADE IN USA
2023031202
エアフォース1白蛇
Franck Muller x New Balance MS327FMB
#nike #ナイキ
【BEMOLO】ビモロ BeMoLo Running VeLo ハイブリッド
#airjordan #エアジョーダン
新品 New Balance M991MET 991 28.5 ネイビー 英国製
#airjordan5 #エアジョーダン5 #aj5
SAINT LAURENT サンローラン スニーカー
#スニーカー #シューズ
オカリナ様専用NIKE モアアップテンポ
商品の情報
商品のサイズ
28cm
商品の状態
やや傷や汚れあり
ナイキ NIKE エアフォース 1Low SPシューズ
NIKE AIR FORCE 1 '07 LX 27.5cm
nk-1700.NIKE ナイキ AIR MAX 90 QS
newbalance M1300 JP3 2020 リミテッドエディション
NIKE/ナイキ エア ジョーダン１MID
Palace ニューバランス M991 PLE 28.0cm
Aimé Leon Dore NewBalance Rainierエメレオンドレ
ナイキエアジョーダン 5" ダーク コンコルド "AJ5 スニーカー 中古品になります。品番：DD0587-141多少の使用感はありますがまだまだ着用いただけます。付属品はありません。よろしくお願い致します。2023031202#nike #ナイキ#airjordan #エアジョーダン#airjordan5 #エアジョーダン5 #aj5#スニーカー #シューズ
商品の情報
商品のサイズ
28cm
商品の状態
やや傷や汚れあり
品質は非常に良い 中古 NIKE AIR JORDAN 5 " DARK CONCORD " スニーカー
375
21分钟前
品質は非常に良い 中古 NIKE AIR JORDAN 5 " DARK CONCORD " スニーカー
¥
11,900
¥
10,115
(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
中古 NIKE AIR JORDAN 5 " DARK CONCORD "
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cd6ba7d
94
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (9)
品質は非常に良い 中古 NIKE AIR JORDAN 5 " DARK CONCORD " スニーカー
エアージョーダン5 RETRO ホワイト www.handetekstil.com
エアージョーダン5 RETRO ホワイト www.handetekstil.com
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥15,500
¥11,625
NB 990v4 25.5㎝ 2E
¥11,000
¥9,350
NIKE Fragment フラグメント ダンク Dunk パープル
¥26,000
¥14,560
adidas BAD BUNNY forum 27.5 新品未使用
¥10,500
¥8,925
■新品26.0cm■ニューバランス UXC72 KX オフホワイト/ワインレッド
¥23,600
¥13,216
Nike Air Jordan 1 Low Golf 26cm
¥66,666
¥36,000
スパイダーマン ナイキ エアジョーダン 1 シカゴ オリジンストーリー 27cm
¥16,500
¥12,375
NIKE AIRMAX95 エアマックス プレップスクールエンブレム 28.5
¥15,400
¥11,550
【新品27㎝】NIKEエアフォース１ミッド ホワイト/オレンジ/ブラウン27.0
¥13,000
¥11,050
NIKE GENERAL PURPOSE SHOEトムサックス
¥46,800
¥25,740
【新品】ニューバランスM990TC2 US10 Made in USA
¥11,000
¥9,350
オニツカタイガー Mexico 66 24.5cm
¥12,999
¥11,049
エアジョーダン1 ロー ウィメンズ28.5
¥19,500
¥14,625
NIKE off-white エアフォース1
¥11,200
¥9,520
ナイキダンクハイByyou
¥16,000
¥12,000
NIKE ACG AIR MOC LT エアモックライト
¥13,000
¥11,050
Eric Emanuel adidas Forum McDonald’s
¥25,000
¥14,000
Paul Smith ポールスミス スニーカー 25cm
¥30,000
¥17,100
AJ1 ライトスモークグレー
¥14,500
¥12,325
Dunk Low "Fossil Rose"
¥20,800
¥11,648
【27㌢ ラスト1足】PUMA×AMI スニーカー
¥19,800
¥14,850
RADWIMPS "FOREVER DAZE" 完全受注生産限定 BluRay
¥14,800
¥12,580
スチールとプラスチックのスタッキングチェア 黒 B ダイニング 椅子 レトロ
¥110,000
¥50,600
[最終値下げ]] SEIKO セイコー プレザージュ SARK009
¥12,990
¥11,042
【美品 フラメンコ衣装】ホワイト×フロントフリル あとりえaiai ブラウス
¥13,000
¥11,050
美品 Clarks ワラビー ブラック 26cm
¥15,800
¥11,850
ディズニー ヴィンテージ・ティン・プレート
ホーム
品質は非常に良い 中古 NIKE AIR JORDAN 5 " DARK CONCORD " スニーカー
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.