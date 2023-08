.。.*゜*.。.*゜*.。

NIKE AIR FORCE 1 SAGE LOW 24cm

※トラブル防止のためお手数ですが必ずプロフィールご一読お願いいたしますm(_ _)m

ご質問はコメント下さい

送料と手数料も高く大幅にはできないですがお値段交渉も承ります(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

よろしくお願いいたします♪

百貨店やフリークスストアなどでも販売されている老舗ブランドMOON STAR(ムーンスター)のWORLDMARCH(ワールド マーチ)の高価格帯モデルのレザーを使用したスニーカー、長時間歩行用ウォーキングシューズです

天然皮革を使用し高級感があり経年変化を楽しめます

品番WL9502

価格20900円

サイズ22㎝

お色は赤(レッド)

素材:アッパー天然皮革、合皮、合繊

ソールはラバー

箱付属(若干いたみあり)

〈公式ページから引用〉

日本人のために研究・開発した「ムーンスターワールドマーチ」のロングセラー「プライド(R)」シリーズのレディース用ウォーキングシューズです。1日40km以上歩くウォーカーのための1足です。2016年度グッドデザイン賞を受賞しました。多年にわたり歩きのメカニズムを徹底分析しています。より快適な歩きやすさを追求し、長距離を歩くための21のウォーキングテクノロジーを搭載しています。着地時の衝撃緩和や安定性、スムーズな蹴り出しができる柔軟な設計、耐久性の高いアウトソール等、長距離を快適に歩く事ができる様々な機能を備えています。雨天時の快適性にも着目し、透湿防水性に優れた「OutDry(R)」(※)を採用しています。ウィズは3Eとなっています。臭いの元となる菌の増殖を抑制するAg+抗菌防臭

自宅保管のため神経質な方はお店でご購入お願いいたします(*´ω`*)

6000円ほどお安くしてありとてもお得です

格安なため予告なく値上げや再利用で出品終了する場合がございます、あらかじめご了承くださいm(_ _)m

よろしくお願いいたします♪

〈ブランド紹介〉

1873年創業

福岡久留米に本社

老舗ブランドで宣伝広告をしていないため海外など人気な他ブランドに比べ人気では劣りますが確かな技術力でコアなファンが多い

WORLD MARCH

コンフォートシューズ

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

素材...本革

柄・デザイン...無地

107

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド ムーンスター 商品の状態 新品、未使用

