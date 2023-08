正規通販 ノースフェイス　シュプリームコラボ裏起毛スエットパンツ　ストリート その他

毎年恒例のシュプリーム×ノースフェイスのコラボモデル

ザオ族 パンツ 民族衣装

こちらは腿にさりげなくワンポイントの刺繍が入るモデルになります

一般的な使用感がございます

ビンテージ古着にご理解ある方にオススメさせて頂きます

サイズ

ウェスト 約96㎝

股上 約34㎝

股下 約79㎝

裾幅 約18㎝

ワタリ 約32㎝

素人採寸になりますので多少の誤差が発生致します

何卒ご理解頂きます様よろしくお願い致します

#ビンテージ #ヴィンテージ #ワーク #ストアブランド #古着 #30年代 #40年代 #50年代 #60年代 #70年代 #猫目ボタン #マチツキ #トリプルステッチ #リーバイス #リー #ラングラー #ペニーズ #モンゴメリーワード #シャンブレー #ベタシャン #黒シャン #ユーロワーク #アメカジ #ヘリンボーン #リペア #ハンティング #フィッシング #チャンピオン #ランタグ #単タグ #トリコタグ #刺繍タグ #カレッジ #ビンテージスエット #前V #両V #セットインスリーブ #2本針 #4本針 #ラグランスリーブ #パタゴニア #ノースフェイス #アウトドア #チャンピオン #リバースウィーブ #アメリカ製 #MADE IN USA #デザイナーズ #モード

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

