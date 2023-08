OLD GAPの本革のレザージャケットになります。

美品/ロンハーマン/6ポケットラムレザージャケット/羊革/M-65 A-2型

今年の1月に購入したのですが他に欲しいレザージャケットを買ってしまったので4.5回しか着てないです。

【個性派古着】 レザージャケット ブルゾン アウター 雰囲気抜群 ベージュ

レザーの色抜けも特にないため非常に綺麗な状態です。値下げ交渉も承ります。よろしくお願い致します。

ビームスプラスTETSU レザーライダース ジャケット

着丈73

エアロレザー ホースハイド ライダースジャケット

身幅57

希少 正規品 ガレスピュー GarethPugh 変形レザーブルゾン

肩幅50

AMERICAN RAG CIE レザーフライトジャケット ボンバー /R460

カラー ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ギャップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OLD GAPの本革のレザージャケットになります。今年の1月に購入したのですが他に欲しいレザージャケットを買ってしまったので4.5回しか着てないです。レザーの色抜けも特にないため非常に綺麗な状態です。値下げ交渉も承ります。よろしくお願い致します。着丈73身幅57肩幅50カラー ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ギャップ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

andrea pfister ダブルレザージャケット ヴィンテージ【sullen】ラムレザージャケット 花柄 ours 蔵人 茶RED VARSITY JACKET【SCHOTT N.Y.C】ダブルライダースジャケット最低価格 ART COMES FIRST ライダース