○アイテム

○サイズ

サイズ 40(L相当)

肩幅 38cm

身幅 49cm

袖丈 58.5cm

着丈 89cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

あくまでも素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m

○状態

新品未使用、タグ付きになります。

あくまでも素人検品の為、見落としがある場合がございますので、ご了承下さいm(_ _)m

また、光加減で実物と違って見える場合がございますのでその点にご理解頂きますようお願いしますm(_ _)m

○カラー

グレー

○素材

表地:毛 93%、ナイロン 7%

裏地:ポリエステル 100%

別布:ポリエステル 100%

○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:2552

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スローブイエナ 商品の状態 新品、未使用

