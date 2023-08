【残りわずか】 GUCCI 指輪ガーデンアラベスク ベルト モチーフリング#17 リング

入金確認がとれましたら

24時間以内に発送します。

〔商品名称〕

〔商品説明〕

【ブランド】

Gucci / グッチ

【ジャンル】

リング

【商品名】

GUCCI ガーデン アラベスク ベルト モチーフ リング

【サイズ】

約16号弱

表記17

幅:12mm

重量:約14.14g

◆素材 SV925

◆状態 (画像参照)小さな擦れはありますが、まだまだ楽しめるリングになります。

※あくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方はご遠慮下さい

◆付属品 無し

現品のみのお品でございますので交換はお受け致しかねます。ご理解の上、お願いいたします。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

入金確認がとれましたら24時間以内に発送します。〔商品名称〕【正規品】グッチ GUCCI 指輪 ガーデン アラベスク ベルト モチーフ リング #17 シルバー925 インターロッキングG レディース メンズ 刻印あり アクセサリー〔商品説明〕【ブランド】Gucci / グッチ【ジャンル】リング【商品名】GUCCI ガーデン アラベスク ベルト モチーフ リング【サイズ】 約16号弱 表記17幅:12mm重量:約14.14g◆素材 SV925 ◆状態 (画像参照)小さな擦れはありますが、まだまだ楽しめるリングになります。 ※あくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方はご遠慮下さい◆付属品 無し現品のみのお品でございますので交換はお受け致しかねます。ご理解の上、お願いいたします。

