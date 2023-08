Fractal Audio Systems の、AXE fx2 XL+

おまけ付き(Spdifケーブル2本)

機材整理のため、出品致します。

中古品です、予めご了承ください。

裏面にのみ傷があります。写真にてご確認ください。

その他大変綺麗な状態です。

※動作確認済みです。

内容物

・外箱

・本体

・マニュアル

・電源ケーブル

・USBケーブル

おまけ

Spdifケーブル2本

こちらの内容物を発送致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

