CHANEL シャネル

シリアルシール 有り(11番台)

《サイズ》

横 約底部 33.0 cm-上部 41.0 cm

縦 26.0 cm

マチ 11.0 cm

ショルダー 45.0 cm

2008年、銀座CHANEL店舗で購入しました。

シャネルの肩掛けできるトートバッグです。

[仕様] 内側ポケット1、携帯用ポケット1

【状態】

全体的には綺麗ですが、 シミ(画像2

や全体画像でご確認いただきたいです。)

が少しあります。

電車のデザインが可愛くて、一時期通勤に使っていました。

袋とシリアルシールはありますので画像でご確認下さい。

A4サイズが入るのでとても便利です。

春からの通勤、通学用のバックとしていかがでしょうか?

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

CHANEL シャネルトートバッグ セントラルステーショントレインシリアルシール 有り(11番台)《サイズ》横 約底部 33.0 cm-上部 41.0 cm縦 26.0 cmマチ 11.0 cmショルダー 45.0 cm2008年、銀座CHANEL店舗で購入しました。シャネルの肩掛けできるトートバッグです。[仕様] 内側ポケット1、携帯用ポケット1【状態】全体的には綺麗ですが、 シミ(画像2や全体画像でご確認いただきたいです。)が少しあります。電車のデザインが可愛くて、一時期通勤に使っていました。袋とシリアルシールはありますので画像でご確認下さい。A4サイズが入るのでとても便利です。春からの通勤、通学用のバックとしていかがでしょうか?

