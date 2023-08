2002年発売

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

2002年発売 ナズのアナログ レコード です。CD ではありません。2LPアナログ盤 です。購入後、数回視聴し自宅保管しています。ジャケットには、細かなキズ・ヨゴレがありますが、かなりキレイな状態です。シュリンクついたままです。盤は細かなキズがありますが、ゆがみもなく、見た目では、針飛びしそうな大きなキズはなさそうです。状態は、あくまでも出品者の主観によるものです。中古品としてご理解の上お求めください。※再生確認は出来ておりません。※完璧をお求めの方は購入をお控えください。レコード用ビニール袋に入れて保管しています。送料込みにてお譲りいたします。即購入okです。よろしくお願いいたします。

