パリで購入した作家ものの真鍮バングルです。

Tiffany& Co. アトラス バングル ブレスレット シルバー

個展で購入しました。

パリで購入 作家もの 真鍮バングル



♥️証明書付き、翡翠バングル59~A023号

かなり細かい模様を丁寧に表現した手が込んだ作品です。

天然銅色ゴールドルチルクオーツ バングル 53g



【日本鑑別書付】ミャンマー産ラベンダー本翡翠のバングル(内径57ミリ弱)5313

5万円弱くらいで購入しました。

1C549/エルメス/バングル/七宝/エマイユ/ゴールドカラー/ブラック系



ルイヴィトン バングル 正規品

つけ心地もよく、存在感があるバングルです。

ナバホ フェザーバングル レディースサイズ感

友人やお店の店員さんなどに

新商品☆H.R.MARKETダブルブレスレット

どこで購入したものか聞かれることが多かったです。

ヨーガンレール 水牛 イヤリング+ブレスレット オレンジ



イタリアの老舗ブランドPellini(ペリーニ)バングル

バングルの数が増えてきたので、気に入っていただける方にお譲りできたら嬉しいです。

ティファニー 925/750 ダブルハートフック バングル[g966-63]



ヴィンテージ CINER サイナー ラインストーン ブレスレット バングル

#作家もの

【超美品】Hermès エルメス ワイドバングル By The Sea

#手作りアクセサリー

箱付き Maison Margiela バングル

#真鍮

0503116 アクアマリンバングル

#バングル

インディアンジュエリー スターリングシルバー 天然石 ターコイズ

#ブレスレット

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パリで購入した作家ものの真鍮バングルです。個展で購入しました。かなり細かい模様を丁寧に表現した手が込んだ作品です。5万円弱くらいで購入しました。つけ心地もよく、存在感があるバングルです。友人やお店の店員さんなどにどこで購入したものか聞かれることが多かったです。バングルの数が増えてきたので、気に入っていただける方にお譲りできたら嬉しいです。#作家もの#手作りアクセサリー#真鍮#バングル#ブレスレット

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HERMES エルメス ブレスレット クリック クラック ブルー 未使用 新品美品 ティファニー ダブル フック シルバー バングル ブレスレット GK15再値下/TIFFANY(ティファニー) ダブルコイル バングル TK141バングル 2点AYU様専用出品EXILE TAKAHIRO プロデュース バングル極希少 美品 エルメス シュバルホース ゴールド バングル ブレスレット 最高級⭐︎【天然】ゴールド タイチンルチルクォーツ バングル 89g日本製18金バングル(フックブレスレット)幅1mm★内周18cm★K18刻印入り