ジュンヤワタナベマンのプルオーバーパーカーです。2度ほど着用して一度だけ手洗いしましたが、袖口、裾口の毛玉や色褪せ等は一切なく未使用に近い美品です。

生地はかなり厚めで、フードも分厚くしっかりと立つタイプです。

裏地はパイル素材です。

バックには"MAN CAN'T LIVE WITHOUT HIP"の文字がプリントされています。

カラーはブラックになります。

EXOのベッキョンさんが着用されていたものと色違いです。

サイズL(肩幅52、身幅59、袖丈70、着丈70)

COMME des GARCONS HOMME COMME des GARCONS HOMME PLUS eYe Yohji Yamamoto Pour Homme Y's for men Y-3 THE NORTH FACE Supreme EXO ベッキョン着用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コムデギャルソンジュンヤワタナベマン 商品の状態 未使用に近い

