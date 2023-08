看護医学電子辞書7

-ツインカラー液晶&スクロールパッド掲載-

〈IS-N7000〉

定価:本体55,500円+税

学生時代に新品で購入しました。

使用回数少なく大切に保管しておりましたので、状態良く美品だと思います。

作動確認済みです。

〈付属品〉全て揃っています。

・専用USBケーブル

・専用ヘッドホン

・識別コード検索冊子

・ユーザー登録ハガキセット

・タッチペン

・取扱説明書(保証書の期限は切れております)

本体とタッチペン以外はすべて未使用品です。

(microSDHCメモリーカード対応)

(単3形アルカリ乾電池2本or

充電池eneloop or充電式エボルタ対応です。)

付属していたと思われる医学書院のケースも一緒にお送りいたします。ケースには少し傷があります。

看護学生、看護師、医療関係者の方おすすめです。

広辞苑やジーニアスなど幅広く入っていますので、その他の方も是非いかがでしょうか。

他サイトでも出品しておりますので、

売り切れ次第削除させて頂きます。

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

