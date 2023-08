【激安アウトレット!】 【限定】YOASOBI THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)新品 アート/エンタメ

THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)

新品未使用、送料無料

商品説明

YOASOBI初のパッケージリリース! 完全生産限定の豪華仕様EP!

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」YOASOBI初のパッケージEP『THE BOOK』リリース! 2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboard Japan Hot 100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録した完全限定生産の豪華仕様EPを予定。

【完全生産限定盤】CD+グッズ

《収録曲》

01 Epilogue

02 アンコール 〈Google Pixel 5, Pixel 4a (5G) CMソング〉

03 ハルジオン 〈「ZONe Ver.1.0.0」IMMERSIVE SONG PROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌〉

04 あの夢をなぞって 〈フジテレビ系「とくダネ! 」2020年6月度お天気コーナーMONTHLY SONG〉

05 たぶん 〈映画「たぶん」主題歌〉

06 群青 〈ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング〉

07 ハルカ

08 夜に駆ける

09 Prologue

メディア掲載レビューほか

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる“小説を音楽にするユニット”YOASOBI初のパッケージEP『THE BOOK』リリース!2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboard Japan Hot 100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録。 (C)RS

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

