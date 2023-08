kiminori morishita初期の鬼カーゴパンツです

アレッジ シンセティックレザー ベイカーパンツ 2 21AW 黒

状態は良くありませんが同じ物はもう出てこないと思います。激レアです。

Nigel Cabourn ARMY CARGO PANT 23SSモデル

太く凝ったギミックで今旬のシルエットだと思います。

TTT_MSW ティー 21aw ホルスタイン パンツ 牛柄

(ボタンで太さを調節できます)

【STUSSY】Stripe Cargo Pant(セットアップ)

こちらのパンツに関しましては値下げしません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド キミノリモリシタ 商品の状態 傷や汚れあり

