●商品情報

CANADA GOOSE

RUSSELL PARKA

カラー:ネイビー

サイズ:XS

●状態

ビームスにて購入しました。

グリフィンタグ付です。

ヘビーユースしていましたが、毎シーズン保管前にクリーニングへ出していました。

ファーは購入時より取り外していたため、状態はいいと思います。

背中・肘・ポケットあたりにカナダグース特有の白化が見られますが、穴開きや破れ等はありません。

中古品のため、細かい傷や汚れが気になる方はご遠慮ください。

上記をご理解いただき、ご検討ください。

#CANADAGOOSE

#カナダグース

#ダウンジャケット

#ダウンパーカ

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#WOOLRICH

#ウールリッチ

#アウター

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド カナダグース 商品の状態 やや傷や汚れあり

