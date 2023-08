正規通販 【美品】ザルツブルク音楽祭 100周年記念エディション オペラ10作品 ミュージック

【美品】ザルツブルク音楽祭 100周年記念エディション オペラ10作品

盤質確認済

Blu-ray Disc 10枚組です。

作品等は省略します。

シュリンクフィルムをほとんど残しているので、保存状態は良好です。

底辺に多少のスレやよごれはあると思います。

中古であることをご理解の上、ご検討ください。

値下げ交渉のコメントには返信いたしませんので、ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【美品】ザルツブルク音楽祭 100周年記念エディション オペラ10作品盤質確認済Blu-ray Disc 10枚組です。作品等は省略します。シュリンクフィルムをほとんど残しているので、保存状態は良好です。底辺に多少のスレやよごれはあると思います。中古であることをご理解の上、ご検討ください。値下げ交渉のコメントには返信いたしませんので、ご了承ください。

